Milan, il gol manca da tre gare consecutive: è la seconda volta nell'era Pioli

Sconfitta amara per il Milan, che saluta la Champions League dopo il doppio confronto in semifinale contro l'Inter. I rossoneri fra andata e ritorno non sono riusciti a segnare una rete, subendone ben tre. Il gol alla formazione milanista, considerando tutte le competizioni, manca da ben tre turni di fila. Sotto la gestione di Pioli, un dato simile è stato registrato soltanto una volta fra dicembre 2019 e gennaio 2020 (0-0 vs Sassuolo, 0-5 vs Atalanta, 0-0 vs Sampdoria). A riferirlo è Opta.