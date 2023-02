Milan, il graffio di Brahim. Gazzetta: "Il Real osserva, in estate il suo futuro"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

È Brahim Diaz a trascinare il Milan nella vittoria d’andata contro il Tottenham, preziosa in vita del match di ritorno da giocare a Londra il prossimo 8 marzo. Il 10 spagnolo vive da protagonista la notte di Champions League, lui che ad inizio anno sembrava sempre più destinato alla panchina dopo l’ingente investimento fatto per De Ketelaere. Invece Brahim è l’uomo dei gol pesanti, scrive La Gazzetta dello Sport (vedi lo slalom con la Juve e la replica a ottobre col Monza). In estate però, il suo futuro sarà da scrivere: scadrà a giungo il prestito biennale dal Real Madrid, con i rossoneri che dovranno scegliere se esercitare il riscatto a 22 milioni e con i Blancos che si riservano il diritto di controriscatto a 27.