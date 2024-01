Milan, il magic moment di Jovic cambia i piani. Il CorSport: "Futuro nelle sue mani"

Cinque gol nelle ultime sette partite, più un assist: Luka Jovic vive il momento più brillante da diverso tempo a questa parte e il Milan si gode una punta ritrovata. Il serbo, dopo un anno difficile a Firenze, era arrivato in rossonero agli sgoccioli del mercato per ricoprire quel ruolo di vice-Giroud a cui i rossoneri davano la caccia. Dopo un impatto complesso, Jovic nell'ultimo periodo ha trovato la quadra, diventando una validissima alternativa per Stefano Pioli, che pensa anche di lanciarlo da titolare in campionato.

Il futuro nelle sue mani

Come scrive il Corriere dello Sport, il buonissimo momento del serbo potrebbe cambiare i piani dei rossoneri, che sono alla caccia di una punta ma che potrebbero rimandare l'acquisto in giugno, affidandosi a Giroud e Jovic per la seconda parte di stagione. Lo stesso Jovic, in scadenza di contratto ma con un'opzione di biennale inserita come clausola, ha il destino nelle proprie mani: continuando così il prolungamento dell'avventura in rossonero potrebbe diventare reale.