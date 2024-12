Milan, il menù dell'ultimo dell'anno è fittissimo: il programma di domani

Domani è l'ultimo giorno dell'anno e quasi come se si volesse rispettare la tradizione del menù ricco del veglione, anche il Milan ha un programma molto fitto e serrato fin da inizio giornata.

Al mattino infatti è in programma l'allenamento a Milanello, il secondo agli ordini del nuovo tecnico Sergio Conceicao. Quindi, una volta finita la sessione, l'allenatore si presenterà ufficialmente alla stampa e ai tifosi in conferenza. Infine, dopo il pranzo nel pomeriggio, la squadra prenderà il volo che la porterà in Arabia Saudita dove ci si giocherà la Supercoppa Italiana. Il Milan è impegnato venerdì 3 gennaio alle ore 20 italiane contro la Juventus. La vincente affronterà nella finalissima chi vince nell'altra sfida che si disputa la sera prima tra Inter e Atalanta.