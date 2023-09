Milan, il mercato del futuro in difesa: "Un centrale e una alternativa a Theo"

Il mercato è appena finito ma la verità è che le dirigenze e gli addetti ai lavori non finiscono mai di lavorare, anche sotto traccia, anche durante la stagione. Tuttosport oggi sottolinea come il Milan si muoverà per la difesa e sta già fissando gli obiettivi. Nel titolo si legge: "I rossoneri cercano un centrale e una alternativa a Theo".

Dopo aver preso la scommessa Pellegrino ma con Kjaer che arriverà a scadenza nel 2024, da via Aldo Rossi servirà un colpo che possa essere all'altezza di Tomori e Thiaw, se non migliore. Per la fascia sinistra, come vice-Theo, ecco i primi nomi che arrivano dalla Spagna: Juan Miranda del Betis Siviglia e Alfonso Pedraza del Villarreal, con cui quest'estate si sono rinsaldati i rapporti con le trattative per Chukwueze e Gabbia.