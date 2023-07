Milan, il mercato porta anche centimetri in più: il dato

Una delle mancanze che la rosa del Milan negli ultimi anni ha dimostrato di avere è quella dell'altezza: rispetto a diversi avversari i cm in media in meno dei rossoneri si sono fatti sentire, soprattutto in campo europeo.

I nuovi acquisti di questa estate vanno letti anche in quest'ottica: non solo qualità tecnica, ma anche una struttura fisica diversa rispetto al passato.

Tonali 1.81m -> Loftus-Cheek 1.91m

Bennacer 1.75m -> Reijnders 1.85m

Diaz 1.70m -> Pulisic 1.77m

A questi si aggiunge anche Noah Okafor, che nonostante i suoi 1.85m d'altezza è particolarmente efficace nel dribbling ed in velocità.