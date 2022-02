Milan, il miglior gol del mese di febbraio è di Giroud: votata la seconda rete del derby

La seconda rete siglata nel derby contro l'Inter da Olivier Giroud è stata votata come la migliore del mese di febbraio. Il mancino decisivo del numero nove francese è stato eletto a gol più bello del mese che sta per concludersi, come confermato dal video postato sui propri canali social da parte del Milan.

C'est magnifique

You have chosen @_OlivierGiroud_'s deadly derby decider as the best goal from February



Avete scelto il magico mancino di Oli come miglior gol di febbraio #SempreMilan pic.twitter.com/E0P1OqiHxb