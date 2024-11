Milan, il miglior gol del mese di ottobre: vince la rovesciata di Zeroli contro il Perugia

vedi letture

Attraverso Instagram, il Milan ha annunciato quale gol è stato scelto dai tifosi come il più bello del mese di ottobre: è quello di Kevin Zeroli, capitano del Milan Futuro, che contro il Perugia, nella sfida valida per l'11^ giornata della Serie C (Girone B), ha segnato con una bellissima rovesciata.

Ecco il post su Instagram del Milan con il video della rete di Zeroli: