Milan, il Mondiale di Ballo-Toure: debutto agli ottavi di finale

Per Fode Ballo-Toure è arrivato il debutto in un Mondiale agli ottavi di finale contro l'Inghilterra (3-0 finale per la banda di Southgate, ndr), quando il terzino rossonero è stato inserito da Cisse all'83esimo - disputando così un complessivo di sette minuti. Il Campione d'Italia e d'Africa, bisogna sottolineare, non era stato disponibile per le prime tre partite della fase a gironi a causa di un infortunio.