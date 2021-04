Milan, il nuovo stadio rimane al centro del progetto

Il nuovo stadio rimane al centro del progetto Milan. Lo scrive il quotidiano Tuttosport dopo le dichiarazioni rilasciate dal presidente rossonero, Paolo Scaroni, il quale ha esternato tutta la sua fiducia per la realizzazione dell’impianto: "La giunta - ha dichiarato il numero uno di via Aldo Rossi all’Ansa - si prende del tempo per valutare che i club abbiano la necessaria forza finanziaria. Hanno tempo fino a fine maggio per rispondere. C’è un consenso da parte della giunta Sala per il progetto presentato".