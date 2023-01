Milan, il papà di Rafael Leao assisterà alla partita con la Roma

MilanNews.it

Il papà di Rafael Leao assisterà alla prossima partita del Milan. I rossoneri domenica prossima saranno impegnati a San Siro con la Roma, nella sfida valida per la diciassettima giornata di Serie A. Come riferito da Luca Marchetti a Sky Sport, all'incontro parteciperà anche il genitore dell'attaccante portoghese, che sta trattando il rinnovo con la società rossonera. L'auspicio è che l'arrivo in Italia del papà del classe '99 possa sbloccare la trattativa per il prolungamento di contratto.