Il Milan non è riuscito ad avere la meglio sul Torino, questa sera a San Siro. La squadra rossonera, infatti, contro la formazione piemontese non è riuscita ad andare oltre allo 0-0. Era da otto partite che gli uomini di Gattuso non pareggiavano in casa, dal 2-2 contro l’Atalanta di settembre.