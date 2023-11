Milan, il peggior avvio in campionato da quando c'è Pioli dall'inizio della stagione

Stefano Pioli sta vivendo la sua quarta stagione completa da allenatore del Milan. Il tecnico di Parma era arrivato a ottobre 2019 e aveva ereditato la squadra da Giampaolo nella sua prima annata: da lì in avanti altre quattro stagioni, quella in corso compresa. Quello di quest'anno, tra tutti e quattro gli anni che Pioli ha cominciato dall'inizio, è il peggior avvio in termini di risultati in campionato. Nel dettaglio ecco quanto racimolato, anno dopo anno, da Pioli dopo undici giornate di campionato:

20/21: 27 punti

21/22: 31 punti

22/23: 26 punti

23/24: 22 punti