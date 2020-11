Milan, il peso mediatico di Boquete: fu la prima a chiedere alla EA Sports di inserire il calcio femminile su FIFA

Verónica Boquete, scrive il sito ufficiale rossonero, ha iniziato a giocare a calcio a Santiago de Compostela a 6 anni, quando poteva solo allenarsi senza giocare con la squadra perché per le bambine era vietato giocare in squadre maschili. Da lì le sue battaglie: nel 2013 la giocatrice galiziana aveva aperto una petizione per chiedere alla EA Sports di includere il calcio femminile su FIFA in quanto sosteneva che "potesse essere un'opportunità per dimostrare la parità di genere".