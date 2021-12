Milan, il precedente dei rossoneri con l'Empoli ricordato: la sfida decisa dal missile di Kakà

Il Milan, sul proprio sito ufficiale, ha ricordato un precedente tra Empoli e rossoneri datato 6 dicembre 2003. Pochi mesi dopo il trionfo di Manchester contro la Juventus e appena otto giorni prima la finale di Coppa Intercontinentale contro il Boca Juniors, i rossoneri scesero in campo al Castellani in una partita ostica e complicata. Nonostante diversi assedi rossoneri, la sfida si sblocca a nove minuti al 90' con Kakà, arrivato in estate dal San Paolo. Il brasiliano si lancia in progressione verso la porta di Bucci e poi decide di lasciare partire un missile dai 25 metri, una conclusione assolutamente imparabile. Un gol decisivo valso tre punti importanti, in quella che sarà la cavalcata verso il 17° Scudetto della storia rossonera.