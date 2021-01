Milan, il primo gol del 2021 è di Kessie: l'ivoriano sale a quota cinque in Serie A

Franck Kessie è il primo marcatore rossonero del 2021. L'ivoriano ha aperto le danze al 15' di Benevento-Milan con un rigore perfetto che non ha lasciato nessuno scampo a Montipò. Il centrocampista sta offrendo un rendimento davvero importante: oltre ad essere imprescindibile in fase di non possesso ha il suo peso specifico anche in zona gol: in questa Serie A 20/21 è già a quota 5 ed è il secondo miglior marcatore della squadra dopo Zlatan Ibrahimovic.