Milan, il probabile undici anti-Genoa: Leao punta, ballottaggio Dalot-Kalulu

Pioli sembra avere le idee chiare in merito alla formazione da schierare contro il Genoa. L'unico ballottaggio dovrebbe essere in difesa, con Dalot e Kalulu a giocarsi una maglia sulla corsia di destra. Per il resto, l'undici rossonero dovrebbe essere confermato, con Donnarumma in porta, Tomori, Kjaer ed Hernandez a completare il quartetto arretrato, il tandem Kessie-Bennacer in mediana e il trio Saelemaekers-Calhanoglu-Rebic a sostegno di Leao, il quale dovrebbe prendere il posto dello squalificato Ibrahimovic al centro dell'attacco.