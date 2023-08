Milan, il programma al rientro in Italia: si torna al lavoro domenica

Il Milan sta rientrando in Italia. I rossoneri sono in volo verso Milano, dove arriveranno verosimilmente nella notte, dopo una settimana e mezzo circa di tournée americana. Ora gli uomini di Pioli godranno di due giorni di riposo, oltre a quello del viaggio, e torneranno in campo domenica 6 agosto a Milanello. Lì Samuel Chukwueze potrà finalmente conoscere i nuovi compagni e lo stesso, molto probabilmente, farà anche Yunus Musah.