Milan, il programma completo della vigilia della partita contro il Tottenham

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, questo il programma dei rossoneri per la giornata di domani in vista della gara contro il Tottenham:

- Allenamento mattutino a Milanello aperto ai media

- Partenza per Londra nel primo pomeriggio

- Walkaround al Tottenham Hotspur Stadium alle ore 19 italiane

- Conferenza stampa di Stefano Pioli e un giocatore al Tottenham Hotspur Stadium alle ore 19.15 italiane