Milan, il programma del mese di novrembe: derby per Ganz, Pioli si gioca la qualificazione agli ottavi di Champions

La stagione continua a pieno ritmo per le squadre rossonere, e il menù di novembre non farà eccezione nel proporre diversi appuntamenti imperdibili, in cui servirà l'apporto dei nostri tifosi. Scopriamo, nel dettaglio, quali.

PRIMA SQUADRA MASCHILE

Sempre di sabato o di martedì, con tanti impegni casalinghi. Il novembre della squadra di Pioli prevederà ben quattro appuntamenti su cinque a San Siro, tra cui le sfide chiave in Champions contro PSG e Borussia Dortmund. Partite dall'importanza crescente, che metteranno alla prova le nostre ambizioni tra l'Italia e l'Europa.

SERIE A

11ª giornata, Milan-Udinese, sabato 4 novembre 2023 ore 20.45 (DAZN/Sky) - Stadio San Siro

12ª giornata: Lecce-Milan, sabato 11 novembre 2023 ore 15.00 (DAZN) - Stadio Via del Mare

13ª giornata: Milan-Fiorentina, sabato 25 novembre 2023 ore 20.45 (DAZN) - Stadio San Siro - BIGLIETTI

CHAMPIONS LEAGUE

4ª giornata, Milan-PSG, martedì 7 novembre 2023 ore 21.00 (Sky, Mediaset Infinity e Canale 5) - Stadio San Siro

5ª giornata, Milan-Borussia Dortmund, martedì 28 novembre 2023 ore 21.00 (Sky, Mediaset Infinity e Canale 5) - Stadio San Siro - BIGLIETTI

PRIMA SQUADRA FEMMINILE

Solo impegni (di campionato) al sabato anche per le rossonere di Maurizio Ganz, che cercheranno di costruire sul bel successo contro il Pomigliano con un mese che proporrà anche due big match: un nuovo atto della rivalità contro la Fiorentina e, soprattutto, il primo Derby stagionale.

SERIE A FEMMINILE

6ª giornata, Fiorentina-Milan, sabato 4 novembre 2023 ore 15.00 (DAZN) - Stadio Curva Fiesole - Viola Park

7ª giornata, Milan-Sassuolo, sabato 11 novembre 2023 ore 15.00 (DAZN) - PUMA House of Football

8ª giornata, Milan-Sampdoria, sabato 18 novembre 2023 ore 18.00 (DAZN) - PUMA House of Football

9ª giornata, Inter-Milan, sabato 25 novembre ore 13.45 (DAZN/Rai Sport) - Stadio Ernesto Breda (Sesto San Giovanni)

PRIMAVERA

Sei impegni su tre competizioni nel novembre della squadra di Mister Abate, che apre il programma con i Sedicesimi di Coppa Italia contro quella Sampdoria già affrontata nell'ultimo weekend di campionato. Dopo la trasferta con l'Empoli quattro appuntamenti consecutivi in casa per continuare la crescita in Italia e in Europa.

PRIMAVERA 1

9ª giornata, Empoli-Milan, sabato 4 novembre 2023 ore 13.00 (Sportitalia) - PUMA House of Football

10ª giornata, Milan-Lecce, domenica 12 novembre 2023 ore 10.45 (Sportitalia) - Stadio Tre Fontane

11ª giornata, Milan-Cagliari, sabato 25 novembre 2023 ore 11.00 (Sportitalia) - PUMA House of Football

YOUTH LEAGUE

4ª giornata, Milan-PSG, martedì 7 novembre ore 14.00 (LIVE su AC Milan Official App) - PUMA House of Football

5ª giornata, Milan-Borussia Dortmund, martedì 28 novembre ore 14.00 - PUMA House of Football