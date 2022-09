MilanNews.it

Come riportato dal sito ufficiale del Milan, oggi la squadra si ritroverà agli ordini di Stefano Pioli per una seduta mattutina di allenamento presso il centro sportivo di Milanello, in quel di Carnago. Domani sera i rossoneri sono attesi dal big match di campionato contro il Napoli, che siede in vetta alla classifica con Milan e Atalanta.