Milan, il programma del raduno per la stagione 2020/21

VIA AGLI ALLENAMENTI DA MARTEDÌ 25 AGOSTO, CHE NON SARANNO VISIBILI AI TIFOSI A MILANELLO

In considerazione delle criticità legate all'evolversi dell'emergenza Covid-19 e per tutelare la salute dei nostri tifosi, non verranno svolti allenamenti sui campi esterni di Milanello. La squadra, quindi, a differenza delle passate stagioni, non si allenerà sul campo 6 per dissuadere dalla presenza fisica dei propri tifosi, che non hanno mai fatto mancare il loro affetto e supporto alla squadra, ma che potranno continuare a manifestarlo seguendo le attività dei primi giorni di lavoro sulle piattaforme social rossonere, Milan TV e l'App ufficiale del Club.

Dopo i test, che verranno sostenuti nella mattinata di lunedì 24 agosto, staff tecnico e giocatori torneranno nel centro sportivo nella mattinata del giorno successivo per il primo allenamento.

MARTEDÌ 25 AGOSTO: LINEA DIRETTA CON I TIFOSI, IL PRIMO ALLENAMENTO E LE DICHIARAZIONI DEL MANAGEMENT. TUTTO SU MILAN TV E L'APP UFFICIALE ROSSONERA.

Martedì 25 agosto l'App ufficiale del Milan e 'Milan TV' inizieranno a documentare la prima sessione di allenamento, a cui seguirà un incontro 'live' con l'Amministratore Delegato Ivan Gazidis, il Direttore dell'Area Tecnica Paolo Maldini e il Direttore Sportivo Frederic Massara.

MERCOLEDÌ 26 AGOSTO: INSIEME IN FORMA VIRTUALE. LA DIRETTA DELLA PRIMA PARTITELLA STAGIONALE, LE PAROLE DEL PRESIDENTE PAOLO SCARONI, LE EMOZIONI DEI GIOCATORI.

Mercoledì 26 agosto a partire dalle ore 10.00, il Milan abbraccerà tutti i suoi tifosi con una lunga diretta ricca di contenuti su Milan TV e sulla App ufficiale, tra cui un'intervista al Presidente Paolo Scaroni, collegamenti 'live' dal campo di allenamento, il saluto del capitano Alessio Romagnoli e degli altri suoi compagni, per culminare con la diretta integrale della prima 'partitella' della stagione 20/21. Il tutto, insieme ai tifosi che potranno interagire attraverso il canale Twitter AC Milan con commenti, domande e curiosità.

MISTER PIOLI RACCONTA LA PRIMA SETTIMANA DI LAVORO

Nel fine settimana, infine, parola all'allenatore Stefano Pioli che, su Milan TV e App rossonera, farà il punto sullo stato di forma dei giocatori, sul percorso di preparazione e sui prossimi obiettivi della squadra.