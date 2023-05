MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Dopo la sconfitta contro lo Spezia, il Milan - come tutti sanno - tornerà in campo martedì alle 21 nel derby di ritorno contro l'Inter. Dopo la Champions League, i rossoneri saranno di nuovo di scena sabato 20 maggio alle 20:45 a San Siro contro la Sampdoria, nella sfida valida per la 36esima giornata di Serie A.