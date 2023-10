Milan, il prossimo impegno: dopo la sosta una settimana infernale

Dopo il match di ieri sera contro il Genoa, il Milan tornerà in campo il prossimo 22 ottobre, domenica, alle 20:45 a San Siro contro la Juventus, nella sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A, che precederà quella in trasferta di Champions League contro il PSG di mercoledì 25 ottobre e quella al "Maradona" di Napoli del 29 ottobre.