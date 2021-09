Dopo l'immeritata sconfitta contro l'Atletico Madrid in Champions League, il Milan tornerà in campo già domenica per la sfida all'Atalanta. Appuntamento al "Gewiss Stadium" domenica 3 ottobre alle 20:45 per la settima giornata del campionato di Serie A, l'ultima prima della sosta. Diretta su DAZN.