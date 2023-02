MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo la vittoria contro il Torino, il Milan metterà da parte per qualche giorno il campionato per pensare unicamente alla Champions League: martedì 14 febbraio alle 21, infatti, i rossoneri sfideranno a San Siro il Tottenham di Antonio Conte per gli ottavi di finale di andata della massima competizione europea.