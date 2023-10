Milan, il prossimo impegno: nessuna partita infrasettimanale. Si giocherà sabato

Dopo una settimana infernale, il Milan scenderà in campo tra 6 giorni: a San Siro arriverà l'Udinese per l'undicesima giornata di Serie A. Non ci sarà, dunque, alcun match infrasettimanale per i rossoneri.