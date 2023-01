MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'eliminazione della Coppa Italia, il Milan giocherà sabato 14 gennaio a Lecce contro la squadra salentina: calcio d'inizio alle 18:00 nella sfida valida per la 18esima giornata di Serie A. Dopo la trasferta in Puglia, il Milan affronterà la Supercoppa Italiana il 18 gennaio e la Lazio in campionato il 24 gennaio.