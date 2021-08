Milan, il racconto dell'allenamento odierno dei rossoneri a Valencia

Dopo l'amichevole contro il Valencia e il pernottamento nella città spagnola, la squadra si è ritrovata questa mattina alla "Ciutat Esportiva" - centro tecnico del Valencia che si estende per oltre 180mila metri quadri - per l'allenamento agli ordini di Mister Pioli.

IL REPORT

La sessione è iniziata con l'attivazione muscolare ed è poi proseguita con il gruppo diviso in due parti: una ha svolto lavoro di scarico suddiviso in varie stazioni e l'altra ha continuato attraverso una serie di torelli, possesso palla e un'esercitazione tecnica mirata alla finalizzazione, per poi terminare con una partitella a campo ridotto e porte piccole.

VENERDÌ 6 AGOSTO

Al termine dell’allenamento, pranzo a Valencia e ritorno a Milano, con i rossoneri che si ritroveranno domani a Milanello per un allenamento mattutino.