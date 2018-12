Milan, il rendimento di Higuain è il simbolo di un mercato deludente

Il mercato estivo del Milan ha portato in rossonero diversi giocatori, i quali però per ora non stanno rendendo come tutti si aspettavano: l'unico che sta chiudendo con ottime prestazioni il 2018 è Bakayoko, mentre gli altri, per motivi diversi, in netta difficoltà. Secondo La Gazzetta dello Sport, il simbolo del mercato deludente del Diavolo è certamente Gonzalo Higuain, che sta attraversando un momento molto complicato visto che non segna praticamente da due mesi.