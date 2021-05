Milan, il ricordo dell'ex rossonero Annovazzi nel giorno del suo compleanno!

Sul proprio profilo Twitter il Milan ha prontamente celebrato il compleanno di un ex rossonero: Carlo Annovazzi. Il centrocampista milanese, al Milan dal 1944-45 al 1952-53, ha vestito la maglia rossonera ben 292 volte mettendo a segno 55 gol. Con il Milan ha vinto 1 Scudetto (1950-51) e 1 Coppa Latina (1951) Quest'oggi Annovazzi avrebbe compiuto 96 anni e la redazione di Milannews.it si unisce al ricordo.

Today we remember the birthday of Carlo Annovazzi, a central figure in our post-war years



