Milan, il ricordo dell'ex rossonero Anquiletti nel giorno del suo compleanno

Intervenuto sui propri canali social il Milan ha deciso di celebrare il ricordo di un grande ex come Anquiletti nel giorno del suo compleanno. L'ex terzino destro, in rossonero per 11 stagioni, ha disputato 418 partite, segnando 2 gol e vincendo Scudetto (1967-68), 1 Coppa dei Campioni (1969), 1 Coppa Intercontinentale (1969), 2 Coppe delle Coppe (1968, 1973), 4 Coppe Italia (1967, 1972, 1973, 1977). La redazione di Milannews.it si unisce al ricordo nel giorno del compleanno.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Thinking of a Rossonero great, Angelo Anquilletti, on what would have been his birthday <br><br>Ricordiamo un grande della nostra storia come Angelo Anquilletti nel giorno del suo compleanno <a href="https://twitter.com/hashtag/SempreMilan?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SempreMilan</a> <a href="https://t.co/l1Ya8YDiD7">pic.twitter.com/l1Ya8YDiD7</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1386228486742810630?ref_src=twsrc%5Etfw">April 25, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>