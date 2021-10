Milan, il ricordo di Liedholm: oggi il Barone avrebbe compiuto 99 anni

Compleanno speciale per il mondo Milan. Oggi, infatti, avrebbe compiuto 99 anni Nils Liedholm, ex leggenda rossoneraoì. Per ben 12 stagioni, lo svedese ha vestito la maglia del Milan registrando 384 presenze, 89 gol e vincendo 4 scudetti e 2 coppe latine. La redazione di Milannews.it si unisce al ricordo del giocatore.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Remembering a true Rossonero great on what would have been his 99th birthday ❤️<br><br>Ricordiamo un grande rossonero nel giorno in cui avrebbe festeggiato il suo 99° compleanno ❤️ <a href="https://t.co/iDTDm74H5I">pic.twitter.com/iDTDm74H5I</a></p>— AC Milan (@acmilan) <a href="https://twitter.com/acmilan/status/1446384875536150529?ref_src=twsrc%5Etfw">October 8, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>