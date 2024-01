Milan, il rinnovo del capitano: con Calabria il dialogo continua

Il Milan si appresta a prepare l'importante e assolutamente da non sottovalutare, partita di Coppa Italia in programma domani sera a San Siro contro il Cagliari di Mister Ranieri, reduce in campionato da un pareggio per 0-0 in casa contro l'Empoli.

Focus sull'attuale momento che vede Davide Calabria e un rinnovo di contratto che, a meno di ripensamenti dovrebbe farsi senza tensioni e problemi. La volontà comune c'è, con dialoghi sempre continui con agente e dirigenza rossonera. L’ultimo rinnovo arrivò a luglio 2021, a meno di un anno dal termine dell’accordo, ai tempi valido fino a giugno 2022. Questa volta dovrebbe essere possibile risolvere tutto prima, senza tensione, magari dopo il mercato di gennaio. Calabria guadagna poco più di 2 milioni, è legato al Milan fino a giugno 2025 e dovrebbe quindi proseguire in rossonero.