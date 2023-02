Milan, il settore giovanile: domani in campo la Primavera di Ignazio Abate

MilanNews.it

Si riporta di seguito il programma d domani del settore giovanile rossonero:

UNDER 14: 2ª giornata di ritorno, Renate-Milan, ore 10.00 - CS Comunale (Veduggio con Colzano)

UNDER 15: 4ª giornata di ritorno, Atalanta-Milan, ore 11.00, CS Bortolotti (Ciserano)

PRIMAVERA: 1ª giornata di ritorno, Frosinone-Milan, ore 13.00 - Cittadella dello Sport (Ferentino)

PRIMAVERA FEMMINILE: 5ª giornata di ritorno, Napoli-Milan, ore 14.30 - Stadio Landieri (Scampia)

UNDER 18: 7ª giornata di ritorno, Inter-Milan, ore 14.30 - KONAMI Youth Development Centre (Milano)

UNDER 17: 6ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona, ore 15.00 - PUMA House of Football (Milano)

UNDER 16: 4ª giornata di ritorno, Atalanta-Milan, ore 15.00 - CS Bortolotti (Ciserano)