Milan, il sogno finisce in semifinale: il bilancio della Champions rossonera

Il sogno europeo del Milan, tornato in questa stagione in semifinale di Champions League per la prima volta dopo 16 anni, si è infranto contro l'Inter, a una passo dalla finalissima di Istanbul. Questo il bilancio della formazione di Stefano Pioli nell'edizione in corso della massima competizione europea.

Partite giocate 12

Partite vinte 5

Partite perse 4

Gol fatti 15

Gol subiti 11

Clean sheets 5