Milan, il tuttofare Florenzi chiamato ad alzare il livello della squadra

Il Jolly tuttofare. Così il quotidiano Tuttosport ha definito Alessandro Florenzi, il quale - scrive il giornale torinese - non cerca rivincite ma ha fame di fare bene e ha sentito, da parte di tutto il Milan, quella fiducia di cui aveva bisogno. L'ex Roma sarà chiamato ad alzare ulteriormente il livello di una squadra che ha, come obiettivo, quello di riconfermare la qualificazione in Champions League.