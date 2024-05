Milan, il valore del club è aumentato del 163% negli ultimi otto anni: da 545 milioni a 1,436 miliardi

vedi letture

E' uscito il report annuale di Football Benchmark, che calcola la crescita (o la diminuzione) anno per anno, stagione per stagione del valore dei top club europei, da cui emerge che per il terzo anno consecutivo il Milan è il club che cresce di più in Europa. Quest'anno il club rossonero ha fatto registrare un incremento del proprio valore del +35.5%. In tal senso il miglior club del continente: la top 5 stagionale è completata da Arsenal (35.1%), Benica (28.7%), Napoli (28.3%) e Real Madrid (27.2%).

Nessuno, negli ultimi tre anni, ha accresciuto di più il proprio valore in Europa. In generale, negli ultimi otto anni, la crescita di valore è stata del 163%: si è passati da un valore di 545 milioni nel 2016 fino a quello di 1.436 miliardi stimato in questa stagione. Una crescita esponenziale che conferma la bontà del lavoro del club a livello economico.