Milan, in attacco la parola d'ordine è diversificare: 4 marcatori diversi in tre partite

vedi letture

Il Milan è solo Leao, il Milan attacca solo a sinistra. Quante volte abbiamo sentito queste cose? In parte provocazione, in parte verità. Durante l'estate sia Pioli che i dirigenti hanno lavorato per equilibrare il livello di pericolosità anche sull'altro lato, tra mercato e nuovi schemi.

Le prime tre uscite di Serie A, contro Bologna, Torino e Roma, hanno evidenziato come l'attacco del Milan sia molto più vario, sia come zone da cui parte l'azione e sia per i giocatori che si rendono pericolosi.

Tre partite, 8 gol fatti. Questi i marcatori: Giroud (4), Pulisic (2), Leao (1) e Theo (1).