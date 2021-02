Milan, in campionato mai una vittoria quando la squadra si è trovata in svantaggio

Senza ombra di dubbio la posizione di classifica del Milan in campionato è ancora ottima. Nonostante la sconfitta contro lo Spezia che ha provocato il sorpasso in vetta dell’Inter ai danni dei rossoneri, la società può essere soddisfatta per quanto messo in mostra fin ora dalla squadra. C’è un però, ossia il fatto che il Milan non ha mai vinto in Serie A in questa stagione quando si è trovato in situazioni di svantaggio. Andando a ritroso e controllando i risultati di queste 22 giornate, si nota che il Diavolo in 6 occasioni è andato sotto nel punteggio, e mai è riuscito a ribaltare la situazione. Contro Verona, Parma e Genoa sono arrivati 3 pareggi, mentre contro Juventus, Atalanta e Spezia sono arrivate 3 sconfitte. Un dato da non sottovalutare che deve far riflettere Stefano Pioli.