Milan in campo col suo "portafortuna": contro il Lecce verrà indossato il third kit

Sul proprio profilo Instagram il Milan ha pubblicato un post che vede protagonista Tijjani Reijnders indossare il third kit di questa stagione. Immagine che potrebbe essere priva di significato per i meno attenti, ma che invece svela che contro il Lecce questo pomeriggio la formazione di Stefano Pioli scenderà in campo con il così detto "completo alternativo", che in questa stagione ha particolarmente portato fortuna ai rossoneri.

Il Milan non ha infatti mai perso nei 5 precedenti stagionali nei quali è sceso in campo con il third kit. In ordine questi sono: Milan-Verona della 5^ giornata di Serie A (1-0), Newcastle-Milan 6^ giornata del girone di Champions League (1-2), Udinese-Milan 21^ giornata di Serie A (2-3), Frosinone-Milan 23^ giornata di Serie A (2-3) ed il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga (1-3).

L'auspicio, dunque, è questo trend possa trovare continuità anche quest'oggi contro il Lecce di Luca Gotti, che arriva a San Siro in un ottimo momento di forma e mentale.