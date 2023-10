Milan in campo già oggi (fuori casa): si gioca a Genova. Info e dettagli

Dopo la trasferta di mercoledì in Champions League, il Milan torna in campo già oggi alle 20:45 contro il Genoa al "Ferraris", nella sfida valida per la ottava giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono reduci da tre vittorie nelle ultime tre giornate, mentre il Grifone, dopo aver stracciato la Roma, ha pareggiato sul campo dell'Udinese.

SQUADRA ARBITRALE

PICCININI

LIBERTI – DEI GIUDICI

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: NASCA

DOVE VEDERE GENOA-MILAN

Stadio: Marassi (Genova)

Data e ora: sabato 7 ottobre, ore 20.45

Tv: DAZN e Sky

Web: MilanNews.it