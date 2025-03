Milan in cerca di equilibrio: Fofana e Bondo la soluzione al problema

vedi letture

La fase difensiva del Milan continua ad essere tutto tranne che eccellente. Oltre ad aver peggiorato la media punti, con l'arrivo di Sergio Conceiçao in panchina la formazione rossonera fatica anche a trovare stabilità, come dimostrano i soli 3 clean sheets registrati in 19 partite ed i 2 gol a partita subiti nelle ultime 4 di campionato.

C'è bisogno di trovare una soluzione a questi numeri, soprattutto se si vuole cercare di risalire la classifica per cercare di conquistare quantomeno un'Europa League. Ed è questo che a partire dalla prossima giornata di campionato Sergio Conceiçao potrebbe cominciare a puntare su una coppia di centrocampo inedita composta da Bondo e Fofana, con l'obiettivo di dare stabilità e sicurezza ad un reparto che fatica a trovarle.