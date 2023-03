Milan, in Champions la porta è inviolata da quattro partite consecutive

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con lo 0-0 di ieri sera - che ha garantito l'accesso ai quarti di finale di Champions League - il Milan ha prolungato la sua striscia di rete inviolate in Champions League che dura da ben quattro partite. La serie era iniziata dopo la doppia sfida con il Chelsea in cui i rossoneri erano stati battuti per 5 volte in due partite: da lì in avanti contro Dinamo Zagabria, Salisburgo e nelle due gare con il Tottenham, zero gol incassati. Una striscia così lunga non si vedeva dalla Champions 2004/2005 in casa rossonera, quella volta le partite senza subire reti furono sette.