Milan, in Champions mancano i gol: la statistica

Per i rossoneri è il secondo 0-0 in due partite, dopo quello contro il Newcastle di Sandro Tonali. Primo punto nel girone per il Borussia Dortmund dopo la sconfitta contro il Paris Saint-Germain. Il Milan però fatica a segnare in Europa: i rossoneri non hanno trovato il gol nelle ultime 4 partite di Champions League, una serie senza reti che persiste da 448 minuti totali.