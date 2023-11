Milan in crisi: due punti nelle ultime quattro partite di campionato

Periodo non nero, di più, per il Milan di Stefano Pioli. Escludendo la Champions League, dove è arrivata la vittoria con il PSG, i rossoneri in campionato non vincono da quattro partite: sconfitte contro Juventus e Udinese, pareggio con Napoli e Lecce, per un totale di 2 punti nelle ultime quattro partite di Serie A.