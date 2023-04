Milan, in difesa si rivedono Kjaer e Calabria. Krunic sulla trequarti

MilanNews.it

La sosta porta consiglio a Stefano Pioli, che ha deciso di abbandonare la difesa a tre per tornare allo schieramento tattico che ha fatto grande il suo Milan. Nel 4-2-3-1 che scenderà in campo contro il Napoli si rivedranno Calabria e Kjaer in difesa, con Tomori e Theo a completare la linea difensiva. Tonali e Bennacer in mezzo al campo a supporto della trequarti, che cambia per due terzi: Diaz a destra, Leao a sinistra e Krunic dietro l'unica punta Giroud. A riportarlo è Tuttosport.