Milan in emergenza davanti? Pioli: "Sì, ma dobbiamo essere compatti. La Fiorentina ci ha sempre messo in difficoltà"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina, match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, visibile su DAZN e Sky Sport domani sera alle ore 20:45, l'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato così dell'emergenza infortuni che sta complicando il cammino del Milan in campionato.

Di seguito la sua risposta alla domanda "Domani siete in emergenza in attacco?: "Noi dobbiamo dimostrare di essere competitivi. Il periodo non è semplice, siamo un po' in emergenza, ma dobbiamo affrontarlo compatti. La Fiorentina ci ha sempre messo in difficoltà, servirà una prestazione di livello". Tra gli assenti ci saranno Okafor e Leao, infortuni, e Giroud, squalificato.