Milan, in Giappone vogliono Fabregas ma lui pensa ai rossoneri

Cesc Fabregas continua a essere un obiettivo molto sensibile del Milan, anche se la richiesta di 10 milioni da parte del Chelsea per farlo partire subito e i 5 milioni a stagione fino al 2021 chiesti dal giocatore, non sono spiccioli e dovranno passare sotto la lente d'ingrandimento indiretta del Fair Play Finanziario. Il giocatore pare essere molto più intrigato dall'idea di vestire rossonero rispetto alla prospettiva di raggiungere in Giappone gli amici Villa e Iniesta, ed è per questo che Leonardo tesse la tela attendendo il momento giusto per accelerare. I contatti con i Blues e col suo agente sono continui, anche se di pari passo, per evitare di restare col cerino in mano, i dirigenti rossoneri tengono viva anche la pista che porta a Stefano Sensi del Sassuolo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.