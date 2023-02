Milan, in mattinata provino per Tomori: se sta bene in campo al posto di Kjaer

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Come riportato ieri da Sky e confermato questa mattina da Tuttosport, nel corso della mattinata verranno valutate definitivamente le condizioni di Fikayo Tomori con un provino: se l'inglese starà bene potrebbe essere immediatamente reintegrato nella formazione titolare anche per dare un turno di riposo a Simon Kjaer, titolare da tre gare consecutive. In ogni caso gli altri due difensori saranno Kalulu e Thiaw.